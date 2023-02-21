Захаров Виктор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Семен Макарович
Мать: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Владимир Викторович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Николай Викторович
Мать ребёнка: Екатерина