Захаров Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Виктор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Семен Макарович

Мать: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Владимир Викторович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Викторович

Мать ребёнка: Екатерина

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