Захаров Семен Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Семен Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

12.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Захаров Макар

Мать: Имя

Рождение ребёнка
24.03.1926

Дочь: Терентьева Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.10.1930

Дочь: Краснова Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.06.1937

Дочь: Никифорова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Виктор Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Смерть
12.02.1972
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