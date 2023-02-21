Захаров Семен Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти12.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Захаров Макар
Мать: Имя
Рождение ребёнка
24.03.1926
Дочь: Терентьева Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1930
Дочь: Краснова Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.06.1937
Дочь: Никифорова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Смерть
12.02.1972