Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1902

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902

Отец: Дмитрий

Мать: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
24.03.1926

Дочь: Терентьева Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович

Рождение ребёнка
15.10.1930

Дочь: Краснова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович

Рождение ребёнка
19.06.1937

Дочь: Никифорова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Виктор Семенович

Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Семен Макарович

Смерть
1979
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