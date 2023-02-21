Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1902
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902
Отец: Дмитрий
Мать: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1926
Дочь: Терентьева Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович
Рождение ребёнка
15.10.1930
Дочь: Краснова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович
Рождение ребёнка
19.06.1937
Дочь: Никифорова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Семен Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979