Зырянова (Кашина) Анастасия Петровна
женский, родилась После 1907 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
ОтецКашин ПётрНеизвестно г.р.
МатьКашина (Кашина) Евдокия Михайловна27.02.1887 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1907 ст.
Отец: Кашин Пётр
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зырянов Александр