Зырянова (Кашина) Анастасия Петровна После 1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зырянова (Кашина) Анастасия Петровна

Автор
МС
Смирнов М.

женский, родилась После 1907 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Отец
Кашин ПётрНеизвестно г.р.
Мать
Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна27.02.1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1907 ст.

Отец: Кашин Пётр

Мать: Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Александр

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