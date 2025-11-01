Кашин Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кашин Пётр

Автор
МС
Смирнов М.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна27.02.1887 ст. г.р.
Дети
Зырянова (Кашина) Анастасия ПетровнаПосле 1907 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1907 ст.

Дочь: Зырянова (Кашина) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Бракосочетание
После 1907 ст.

Жена: Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Смерть
Неизвестно

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