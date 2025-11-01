Кашин Пётр
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна27.02.1887 ст. г.р.
Дети
Зырянова (Кашина) Анастасия ПетровнаПосле 1907 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1907 ст.
Дочь: Зырянова (Кашина) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
После 1907 ст.
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно