Сливкин Владимир
Место рожденияСССР
Дата рождения08.11.1928
Дата смерти02.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1928
Отец: Сливкин Василий
Мать: Сливкина Мария
СССР
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: Мотовилова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Сливкина Ольга
Рождение ребёнка
22.07.1963
Дочь: Щукина Лариса
Мать ребёнка: Сливкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сливкин Юрий
Мать ребёнка: Сливкина Ольга
Смерть
02.07.2006
Похороны
Неизвестно
Инское кладбище