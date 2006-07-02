Сливкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливкин Владимир

Место рождения

СССР

Дата рождения

08.11.1928

Дата смерти

02.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1928

Отец: Сливкин Василий

Мать: Сливкина Мария

СССР
Рождение ребёнка
12.03.1957

Дочь: Мотовилова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Сливкина Ольга

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1963

Дочь: Щукина Лариса

Мать ребёнка: Сливкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сливкин Юрий

Мать ребёнка: Сливкина Ольга

Смерть
02.07.2006
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Инское кладбище
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