Сливкина (Перепадина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливкина (Перепадина) Ольга

Место рождения

СССР

Дата рождения

05.04.1933

Дата смерти

01.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933

Отец: Перепадин Денис

Мать: Перепадина Прасковья

СССР
Рождение ребёнка
12.03.1957

Дочь: Мотовилова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Сливкин Владимир

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1963

Дочь: Щукина Лариса

Отец ребёнка: Сливкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сливкин Юрий

Отец ребёнка: Сливкин Владимир

Смерть
01.08.2012
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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