Сливкина (Перепадина) Ольга
Место рожденияСССР
Дата рождения05.04.1933
Дата смерти01.08.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933
Отец: Перепадин Денис
Мать: Перепадина Прасковья
СССР
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: Мотовилова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Сливкин Владимир
Рождение ребёнка
22.07.1963
Дочь: Щукина Лариса
Отец ребёнка: Сливкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сливкин Юрий
Отец ребёнка: Сливкин Владимир
Смерть
01.08.2012