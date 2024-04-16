Логунова Захар Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Тимофей Захарович
Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецовка, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.10.1896
Рождение ребёнка
09.12.1899
Дочь: Логунова Варвара Захаровна
Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
28.12.1903
Сын: Логунов Киприян Захарович
Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
15.02.1906
Дочь: Логунова Валентина Захаровна
Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Логунов Михаил
Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Логунова Василий
Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
06.08.1917
Дочь: Логунова Наталья Захаровна
Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Смерть
Неизвестно