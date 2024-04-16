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Логунова Захар Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Логунова Петр Прокопьевич

Мать: Логунова Гликерья Косминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Тимофей Захарович

Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецовка, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.10.1896

Жена: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
09.12.1899

Дочь: Логунова Варвара Захаровна

Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
28.12.1903

Сын: Логунов Киприян Захарович

Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
15.02.1906

Дочь: Логунова Валентина Захаровна

Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Логунов Михаил Захарович

Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Логунов Михаил

Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Логунова Василий

Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
06.08.1917

Дочь: Логунова Наталья Захаровна

Мать ребёнка: Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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