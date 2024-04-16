Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Киселев Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович

Бракосочетание
04.10.1896

Муж: Логунова Захар Петрович

Рождение ребёнка
09.12.1899

Дочь: Логунова Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович

Рождение ребёнка
28.12.1903

Сын: Логунов Киприян Захарович

Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1906

Дочь: Логунова Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Логунов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович

Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Логунов Михаил

Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Логунова Василий

Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович

Рождение ребёнка
06.08.1917

Дочь: Логунова Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович

Смерть
Неизвестно

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