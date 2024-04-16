Логунова (Киселева) Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
1879
Отец: Киселев Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Тимофей Захарович
Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович
Бракосочетание
04.10.1896
Рождение ребёнка
09.12.1899
Дочь: Логунова Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1903
Сын: Логунов Киприян Захарович
Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1906
Дочь: Логунова Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Логунов Михаил
Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Логунова Василий
Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1917
Дочь: Логунова Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Логунова Захар Петрович
Смерть
Неизвестно