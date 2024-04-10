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Логунова Петр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логунов Прокоп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Егор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Логунова Захар Петрович

Мать ребёнка: Логунова Гликерья Косминовна

Смерть
Неизвестно

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