Гарифова (Сафина) Емишбика
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Утекаево, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Дети
Шагиахметова Хазеева (Гарифова) АлтынбикаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагиахметова Хазеева (Гарифова) Алтынбика
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Утекаево, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область