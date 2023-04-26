Шагиахметова Хазеева (Гарифова) Алтынбика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиахметова Хазеева (Гарифова) Алтынбика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гарифова Емишбика

Рождение ребёнка
25.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагиахметов Амиргалей

Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазеев Саягзам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазеев Саягзам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазеев Саягзам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагиахметов Амиргалей

Смерть
Неизвестно
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