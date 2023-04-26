Шагиахметова Хазеева (Гарифова) Алтынбика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гарифова Емишбика
Рождение ребёнка
25.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагиахметов Амиргалей
Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хазеев Саягзам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хазеев Саягзам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хазеев Саягзам
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно