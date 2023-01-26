деревня Утекаево, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Утекаево

Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Имилеевская волость
897. Утекаева, деревня башкир, при реке Большом Иргизе, дворов 52, жителей 334, мечеть

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Имилеевская волость
Д. Утекаево. Башк. Магом.42601201601299292266

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большечерниговский район
57464Утекаеводеревня52°12'с.ш.50°51'в.д.N-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большечерниговский муниципальный район, Сельское поселение Украинка
36610428121д Утекаеводеревня

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