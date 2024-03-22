Гаршина (Панкрашина) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршина (Панкрашина) Марина Александровна

Место рождения

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1976

Отец: Панкрашин Александр Дмитриевич

Мать: Панкрашина Людмила Васильевна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
31.08.1996

Муж: Гаршин Виталий Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.06.1998

Дочь: Sitri Aizen Витальевна

Отец ребёнка: Гаршин Виталий Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаршин Виталий Викторович

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