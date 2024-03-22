Гаршина (Панкрашина) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения06.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1976
Бракосочетание
31.08.1996
Рождение ребёнка
26.06.1998
Дочь: Sitri Aizen Витальевна
Отец ребёнка: Гаршин Виталий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаршин Виталий Викторович