Панкрашина (Смотрова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкрашина (Смотрова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.12.1948

Дата смерти

07.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1948

Отец: Смотров Василий Николаевич

Мать: Смотрова Феодосия Петровна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.07.1976

Дочь: Гаршина Марина Александровна

Отец ребёнка: Панкрашин Александр Дмитриевич

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1976

Муж: Панкрашин Александр Дмитриевич

Смерть
07.08.2021
Москва, город федерального значения Москва
В последние годы проживала вместе с мужем и семьей дочки и ее супруга в двухэтажной квартире с участком в пригородном maison-таунхаусе в пос. подсобного хозяйства МК КПСС. Умерла от полиорганной недос... Показать все
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