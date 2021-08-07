Панкрашина (Смотрова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.12.1948
Дата смерти07.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1948
Рождение ребёнка
06.07.1976
Дочь: Гаршина Марина Александровна
Отец ребёнка: Панкрашин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
1976
Смерть
07.08.2021
Москва, город федерального значения Москва
В последние годы проживала вместе с мужем и семьей дочки и ее супруга в двухэтажной квартире с участком в пригородном maison-таунхаусе в пос. подсобного хозяйства МК КПСС. Умерла от полиорганной недос... Показать все