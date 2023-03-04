Кислицын Антипа Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Ксения Иванова
Рождение ребёнка
03.04.1799
Дочь: (Кислицына) Марья Антипиевна
Мать ребёнка: Кислицына Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Кислицына Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Кислицына Ксения Иванова
Смерть
После 1812