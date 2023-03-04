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Кислицын Антипа Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кислицын Павел Афанасьевич

Мать: Кислицына Параскева Евсеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ксения Иванова

Рождение ребёнка
03.04.1799

Дочь: (Кислицына) Марья Антипиевна

Мать ребёнка: Кислицына Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кислицын Иван Антипов

Мать ребёнка: Кислицына Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кислицын Архип Антипов

Мать ребёнка: Кислицына Ксения Иванова

Смерть
После 1812

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