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Кислицына Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Антипа Павлович

Рождение ребёнка
03.04.1799

Дочь: (Кислицына) Марья Антипиевна

Отец ребёнка: Кислицын Антипа Павлович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кислицын Иван Антипов

Отец ребёнка: Кислицын Антипа Павлович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кислицын Архип Антипов

Отец ребёнка: Кислицын Антипа Павлович

Смерть
После 1816

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