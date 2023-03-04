Кислицына Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1799
Дочь: (Кислицына) Марья Антипиевна
Отец ребёнка: Кислицын Антипа Павлович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Кислицын Антипа Павлович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Кислицын Антипа Павлович
Смерть
После 1816