Кислицына Параскева Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьна Павловна
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788