Кислицына Параскева Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Параскева Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кислицын Антипа Павлович

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьна Павловна

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Павел Афанасьевич

Смерть
1788
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