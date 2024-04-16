Карнаухова (Эртель) Эмилия
женский, родилась 08.10.1954, пос. Шербакуль, Россия
ОтецЭртель Давыд03.02.1924 г.р.
МатьЭртель (Ренье) Мария22.10.1927 г.р.
Супруги
Карнаухов Владимир14.06.1949 г.р.
Дети
Карнаухов Александр15.01.1977 г.р.
Карнаухов Максим06.06.1978 г.р.Показать еще 1
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Рождение
08.10.1954
Отец: Эртель Давыд
Мать: Эртель (Ренье) Мария
пос. Шербакуль, Россия
Бракосочетание
02.11.1974
Муж: Карнаухов Владимир
Рождение ребёнка
15.01.1977
Сын: Карнаухов Александр
Отец ребёнка: Карнаухов Владимир
Рождение ребёнка
06.06.1978
Сын: Карнаухов Максим
Отец ребёнка: Карнаухов Владимир
пос. Шербакуль, Россия
Рождение ребёнка
19.06.1987
Дочь: (Карнаухова) Елена
Отец ребёнка: Карнаухов Владимир