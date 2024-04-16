Карнаухова (Эртель) Эмилия 08.10.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карнаухова (Эртель) Эмилия

Автор
АК
Карнаухов А.

женский, родилась 08.10.1954, пос. Шербакуль, Россия

Отец
Эртель Давыд03.02.1924 г.р.
Мать
Эртель (Ренье) Мария22.10.1927 г.р.
Супруги
Карнаухов Владимир14.06.1949 г.р.
Дети
Карнаухов Александр15.01.1977 г.р.
Карнаухов Максим06.06.1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1954

Отец: Эртель Давыд

Мать: Эртель (Ренье) Мария

пос. Шербакуль, Россия

Бракосочетание
02.11.1974

Муж: Карнаухов Владимир

Омск, город Омск, Омская область

Рождение ребёнка
15.01.1977

Сын: Карнаухов Александр

Отец ребёнка: Карнаухов Владимир

Омск, город Омск, Омская область

Рождение ребёнка
06.06.1978

Сын: Карнаухов Максим

Отец ребёнка: Карнаухов Владимир

пос. Шербакуль, Россия

Рождение ребёнка
19.06.1987

Дочь: (Карнаухова) Елена

Отец ребёнка: Карнаухов Владимир

Омск, город Омск, Омская область

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