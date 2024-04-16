Карнаухов Максим 06.06.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карнаухов Максим

Автор
АК
Карнаухов А.

мужской, родился 06.06.1978, пос. Шербакуль, Россия

Отец
Карнаухов Владимир14.06.1949 г.р.
Мать
Карнаухова (Эртель) Эмилия08.10.1954 г.р.
Супруги
Карнаухова (Гензе) Екатерина08.11.1980 г.р.
Дети
Карнаухов Андрей15.06.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1978

Отец: Карнаухов Владимир

Мать: Карнаухова (Эртель) Эмилия

пос. Шербакуль, Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карнаухова (Гензе) Екатерина

Рождение ребёнка
15.06.2007

Сын: Карнаухов Андрей

Мать ребёнка: Карнаухова (Гензе) Екатерина

Омск, город Омск, Омская область

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