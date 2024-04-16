Карнаухов Максим
мужской, родился 06.06.1978, пос. Шербакуль, Россия
ОтецКарнаухов Владимир14.06.1949 г.р.
МатьКарнаухова (Эртель) Эмилия08.10.1954 г.р.
Супруги
Карнаухова (Гензе) Екатерина08.11.1980 г.р.
Дети
Карнаухов Андрей15.06.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1978
Отец: Карнаухов Владимир
пос. Шербакуль, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.2007
Сын: Карнаухов Андрей
Мать ребёнка: Карнаухова (Гензе) Екатерина
Омск, город Омск, Омская область