Апаленова Арина Сергеева
женский, родилась 1824
умерла Неизвестно
Супруги
Апаленов Михаил Петров1823 г.р.
Дети
(Апаленова) Агафья Михайлова1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Апаленова) Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Апаленов Михаил Петров
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно