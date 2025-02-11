Апаленова Арина Сергеева 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Апаленова Арина Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1824

умерла Неизвестно

Супруги
Апаленов Михаил Петров1823 г.р.
Дети
(Апаленова) Агафья Михайлова1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апаленов Михаил Петров

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Апаленова) Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Апаленов Михаил Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

140 Семья

Смерть
Неизвестно

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