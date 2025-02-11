Апаленов Михаил Петров
мужской, родился 1823, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецАпаленов Пётр Егоров1800 г.р.
МатьАпаленова Авдотья Алексеева1806 г.р.
Супруги
Апаленова Арина Сергеева1824 г.р.
Дети
(Апаленова) Агафья Михайлова1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Апаленов Пётр Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апаленова Арина Сергеева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Апаленова) Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Апаленова Арина Сергеева
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно