Апаленов Михаил Петров 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Апаленов Михаил Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Апаленов Пётр Егоров1800 г.р.
Мать
Апаленова Авдотья Алексеева1806 г.р.
Супруги
Апаленова Арина Сергеева1824 г.р.
Дети
(Апаленова) Агафья Михайлова1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Апаленов Пётр Егоров

Мать: Апаленова Авдотья Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апаленова Арина Сергеева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Апаленова) Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Апаленова Арина Сергеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

140 Семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.