Челышкин Георгий Иванович
Место рождениясельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезда Владимирской губернии Россия
Дата рождения02.04.1914
Дата смерти20.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1914
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезда Владимирской губернии Россия
Крещение
04.04.1914
Церковь Покрова Богородицы села Алексеевского (быв. дер.Лаптиха)
Крещен и назван в честь святого Георгия митрополита Митиленского, празднуемого Церковью 7 апреля. (Так записано в Метрической книге)
Рождение ребёнка
09.02.1940
Сын: Чёлышкин Владимир Егорович
Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1941
Эсино, Россия
Военная награда
10.06.1943
мыс Мысхако
ПРИКАЗ По 290 стрелковому полку внутренних войск НКВД СССР десантной группы войск 10 июня 1943 г № 7/Н Действующая армия От имени Президиума Верхо... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1945
Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
17.12.1947
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
28.12.1950
Сын: Чёлышкин Александр Егорович
Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1953
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
24.06.1956
с. Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Рождение ребёнка
25.05.1959
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1961
Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Смерть
20.12.1985
с. Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Похороны
Неизвестно
Иваново | Ivanovo, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia