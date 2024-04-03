Челышкин Георгий Иванович 02.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Георгий Иванович

Место рождения

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезда Владимирской губернии Россия

Дата рождения

02.04.1914

Дата смерти

20.12.1985

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1940 г.р.
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1945 г.р.
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1950 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1914

Отец: Челышкин Иван Тарасович

Мать: Челышкина (Немышева) Мария Афанасьевна

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезда Владимирской губернии Россия
Крещение
04.04.1914
Церковь Покрова Богородицы села Алексеевского (быв. дер.Лаптиха)
Крещен и назван в честь святого Георгия митрополита Митиленского, празднуемого Церковью 7 апреля. (Так записано в Метрической книге)
Рождение ребёнка
09.02.1940

Сын: Чёлышкин Владимир Егорович

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

Эсино, Россия
Военная награда
10.06.1943
мыс Мысхако
ПРИКАЗ По 290 стрелковому полку внутренних войск НКВД СССР десантной группы войск 10 июня 1943 г № 7/Н Действующая армия От имени Президиума Верхо... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1945

Сын: Челышкин Виктор Егорович

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
28.12.1950

Сын: Чёлышкин Александр Егорович

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
24.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

с. Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Рождение ребёнка
25.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Углова) Клавдия Павловна

Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Смерть
20.12.1985
с. Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Похороны
Неизвестно
Иваново | Ivanovo, Kovrovsky District, Vladimir Oblast, Russia

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