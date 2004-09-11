(Углова) Клавдия Павловна
Место рожденияЭсино, Россия
Дата рождения21.05.1920
Дата смерти11.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
09.02.1940
Сын: Чёлышкин Владимир Егорович
Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1941
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
30.12.1945
Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
17.12.1947
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
28.12.1950
Сын: Чёлышкин Александр Егорович
Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1953
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
24.06.1956
с. Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Рождение ребёнка
25.05.1959
Эсино, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1961
Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Смерть
11.09.2004
Эсино, Россия
Похороны
Неизвестно
Эсино, Россия