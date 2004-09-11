(Углова) Клавдия Павловна 21.05.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Углова) Клавдия Павловна

Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

21.05.1920

Дата смерти

11.09.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
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1945 г.р.
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1950 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
09.02.1940

Сын: Чёлышкин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
30.12.1945

Сын: Челышкин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
28.12.1950

Сын: Чёлышкин Александр Егорович

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
24.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

с. Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Рождение ребёнка
25.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

Эсино, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Георгий Иванович

Иваново Ковровский район Владимирская обл.
Смерть
11.09.2004
Эсино, Россия
Похороны
Неизвестно
Эсино, Россия

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