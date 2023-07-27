Клепикова (Ерпалова) Агафия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1782
Отец: Ерпалов Игнатий Петров
Мать: Ерпалова Анна Сергиева
Рождение ребёнка
29.10.1801
Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев
Бракосочетание
Около 1801
Рождение ребёнка
27.03.1804
Дочь: Христина Матвеева
Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев
Рождение ребёнка
02.08.1807
Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев
Рождение ребёнка
21.12.1809
Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев
Рождение ребёнка
04.07.1812
Дочь: Марфа Матфеева
Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев
Рождение ребёнка
25.01.1814
Сын: Клепиков Ксенофонт Матвиев
Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев
Смерть
Неизвестно