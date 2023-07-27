Клепикова (Ерпалова) Агафия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Ерпалова) Агафия Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Ерпалов Игнатий Петров

Мать: Ерпалова Анна Сергиева

Рождение ребёнка
29.10.1801

Сын: Клепиков Козма Матфеев

Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1801

Муж: Клепиков Матвей Сергеев

Рождение ребёнка
27.03.1804

Дочь: Христина Матвеева

Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1807

Сын: Клепиков Стефан Матвеев

Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.12.1809

Сын: Клепиков Петр Матфеев

Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1812

Дочь: Марфа Матфеева

Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1814

Сын: Клепиков Ксенофонт Матвиев

Отец ребёнка: Клепиков Матвей Сергеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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