Ерпалова (Ерпалова) Анна Сергиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерпалова (Ерпалова) Анна Сергиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

07.11.1818

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Ерпалов Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Ерпалов Архипп Игнатьев

Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Клепикова Агафия Игнатьева

Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ерпалов Мокий Игнатьев

Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Лапина Федосья Игнатьева

Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Лошкарева Евдокия Игнатиева

Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
07.11.1818
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от удушья
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