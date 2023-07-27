Ерпалова (Ерпалова) Анна Сергиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти07.11.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Клепикова Агафия Игнатьева
Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Лапина Федосья Игнатьева
Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Лошкарева Евдокия Игнатиева
Отец ребёнка: Ерпалов Игнатий Петров
Смерть
07.11.1818
Причина смерти: от удушья