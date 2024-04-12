Лапина (Ерпалова) Федосья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Ерпалова) Федосья Игнатьева

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Ерпалов Игнатий Петров

Мать: Ерпалова Анна Сергиева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
?.10.1804

Муж: Лапин Яков Сисоев

Рождение ребёнка
12.03.1805

Сын: Лапин Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Сединкина Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1808

Сын: Лапин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1809

Дочь: Шаламова - Маслова Зиновия Яковлева

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1811

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1812

Дочь: Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1814

Сын: Лапин Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1818

Сын: Лапин Симион Яковлев

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1819

Сын: Лапин Роман Яковлев

Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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