Лапина (Ерпалова) Федосья Игнатьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1784
Отец: Ерпалов Игнатий Петров
Мать: Ерпалова Анна Сергиева
Бракосочетание
?.10.1804
Муж: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
12.03.1805
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Сединкина Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
28.02.1808
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
29.10.1809
Дочь: Шаламова - Маслова Зиновия Яковлева
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
05.02.1811
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
15.05.1812
Дочь: Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
01.06.1814
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
16.04.1818
Сын: Лапин Симион Яковлев
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Рождение ребёнка
24.07.1819
Сын: Лапин Роман Яковлев
Отец ребёнка: Лапин Яков Сисоев
Смерть
Неизвестно