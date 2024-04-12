Лапин Яков Сисоев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: Лапин Сисой Лаврентьев
Мать: Лапина Матрона Козмина
Бракосочетание
?.10.1804
Жена: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
12.03.1805
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Сединкина Агрипина Яковлева
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
28.02.1808
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
29.10.1809
Дочь: Шаламова - Маслова Зиновия Яковлева
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
05.02.1811
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
15.05.1812
Дочь: Гликерия Яковлева
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
01.06.1814
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
16.04.1818
Сын: Лапин Симион Яковлев
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
24.07.1819
Сын: Лапин Роман Яковлев
Мать ребёнка: Лапина Федосья Игнатьева
Смерть
Неизвестно