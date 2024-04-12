Лапин Сисой Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти06.05.1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лапин Денис Сисоев
Мать ребёнка: Лапина Матрона Козмина
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Агафия Сисоева
Мать ребёнка: Лапина Матрона Козмина
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Лапин Яков Сисоев
Мать ребёнка: Лапина Матрона Козмина
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Дария Сисоева
Мать ребёнка: Лапина Матрона Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапина Матрона Козмина
Смерть
06.05.1813
Причина смерти: от улушья