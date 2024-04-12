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Лапин Сисой Лаврентьев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

06.05.1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лапин Денис Сисоев

Мать ребёнка: Лапина Матрона Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Агафия Сисоева

Мать ребёнка: Лапина Матрона Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Лапин Яков Сисоев

Мать ребёнка: Лапина Матрона Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Дария Сисоева

Мать ребёнка: Лапина Матрона Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Матрона Козмина

Смерть
06.05.1813
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от улушья
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