Сединкина (Лапина) Агрипина Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1806
Отец: Лапин Яков Сисоев
Мать: Лапина Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
16.04.1830
Дочь: Лапина Хиония
Бракосочетание
24.04.1832
Рождение ребёнка
07.05.1835
Дочь: Пелагия Прохорова
Отец ребёнка: Сединкин Прохор Александров
Рождение ребёнка
15.06.1838
Дочь: Агрипина Прохорова
Отец ребёнка: Сединкин Прохор Александров
Рождение ребёнка
22.09.1839
Отец ребёнка: Сединкин Прохор Александров
Смерть
Неизвестно