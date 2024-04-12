Сединкина (Лапина) Агрипина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСединкина (Лапина) Агрипина Яковлева

Сединкина (Лапина) Агрипина Яковлева

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Лапин Яков Сисоев

Мать: Лапина Федосья Игнатьева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1830

Дочь: Лапина Хиония

Отец ребёнка: не указан

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.04.1832

Муж: Сединкин Прохор Александров

Рождение ребёнка
07.05.1835

Дочь: Пелагия Прохорова

Отец ребёнка: Сединкин Прохор Александров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1838

Дочь: Агрипина Прохорова

Отец ребёнка: Сединкин Прохор Александров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1839

Сын: Сединкин Иван Прохоров

Отец ребёнка: Сединкин Прохор Александров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close