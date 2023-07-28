Лошкарева (Ерпалова) Евдокия Игнатиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Ерпалов Игнатий Петров
Мать: Ерпалова Анна Сергиева
Бракосочетание
02.11.1812
Рождение ребёнка
26.05.1813
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Лошкарев Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
13.01.1815
Отец ребёнка: Лошкарев Григорий Гаврилов
Смерть
Неизвестно