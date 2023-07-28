Лошкарева (Ерпалова) Евдокия Игнатиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Ерпалова) Евдокия Игнатиева

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Ерпалов Игнатий Петров

Мать: Ерпалова Анна Сергиева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.11.1812

Муж: Лошкарев Григорий Гаврилов

Рождение ребёнка
26.05.1813

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Лошкарев Григорий Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1815

Сын: Лошкарев Петр Григорьев

Отец ребёнка: Лошкарев Григорий Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно