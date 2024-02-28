Клепиков Петр Матфеев
Место рождения
Дата рождения21.12.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1809
Бракосочетание
15.07.1828
Рождение ребёнка
24.03.1829
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Клепикова Фекла Филиппова
Рождение ребёнка
24.03.1829
Дочь: Дария Петрова
Мать ребёнка: Клепикова Фекла Филиппова
Рождение ребёнка
25.08.1831
Дочь: Наталия Петрова
Глинская слобода Николаевской церкви
Смерть
Неизвестно