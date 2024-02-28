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Клепиков Петр Матфеев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

21.12.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1809

Отец: Клепиков Матвей Сергеев

Мать: Клепикова Агафия Игнатьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.07.1828

Жена: Клепикова Фекла Филиппова

Рождение ребёнка
24.03.1829

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Клепикова Фекла Филиппова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1829

Дочь: Дария Петрова

Мать ребёнка: Клепикова Фекла Филиппова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1831

Дочь: Наталия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Глинская слобода Николаевской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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