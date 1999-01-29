Александров Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1928
Дата смерти29.01.1999
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1955
Сын: Александров Валерий Павлович
Мать ребёнка: Александрова (Соколова) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1957
Сын: Александров Владимир Павлович
Мать ребёнка: Александрова (Соколова) Лидия Николаевна
Петровское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.11.1959
Дочь: Корнева (Александрова) Марина Павловна
Мать ребёнка: Александрова (Соколова) Лидия Николаевна
Смерть
29.01.1999