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Александров Павел Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1928

Дата смерти

29.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928

Отец: Александров Яков Ильич

Мать: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Соколова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
16.04.1955

Сын: Александров Валерий Павлович

Мать ребёнка: Александрова (Соколова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1957

Сын: Александров Владимир Павлович

Мать ребёнка: Александрова (Соколова) Лидия Николаевна

Петровское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.11.1959

Дочь: Корнева (Александрова) Марина Павловна

Мать ребёнка: Александрова (Соколова) Лидия Николаевна

Смерть
29.01.1999

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