Александрова (Виноградова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Виноградова) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1928

Сын: Александров Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Александров Яков Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Станислав Яковлевич

Отец ребёнка: Александров Яков Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Александров Яков Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Александров Яков Ильич

Смерть
Неизвестно
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