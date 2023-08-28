Александрова (Виноградова) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1928
Сын: Александров Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Александров Яков Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Станислав Яковлевич
Отец ребёнка: Александров Яков Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Александров Яков Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Александров Яков Ильич
Смерть
Неизвестно