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Александров Яков Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Станислав Яковлевич

Мать ребёнка: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
06.11.1928

Сын: Александров Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно

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