Александров Яков Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александров Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Станислав Яковлевич
Мать ребёнка: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1928
Сын: Александров Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Александрова (Виноградова) Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно