Дарья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Дмитриева

Дарья Дмитриева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

08.03.1775 ст.

Пол

Женский

Отец

Между 1678 и 1685 г.р.

Мать

1681 г.р.

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Дмитрий Парфеньев

Мать: Матрёна Терентьевна

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1743

Муж: Никита Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Никита Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
08.03.1775 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.