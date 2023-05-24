Дарья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смерти08.03.1775 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Дмитрий Парфеньев
Мать: Матрёна Терентьевна
Бракосочетание
До 1743
Муж: Никита Сидоров
Рождение ребёнка
1744
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита Сидоров
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ирина Никитина
Отец ребёнка: Никита Сидоров
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Сидоров
Смерть
08.03.1775 ст.