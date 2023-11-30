Ирина Никитина
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Никита Сидоров
Мать: Дарья Дмитриева
Бракосочетание
07.07.1763 ст.
Муж: Михей Кононов
Рождение ребёнка
20.10.1765 ст.
Сын: Артемий Михеев
Отец ребёнка: Михей Кононов
Рождение ребёнка
09.08.1774 ст.
Сын: Матвей Михеев
Отец ребёнка: Михей Кононов
Рождение ребёнка
11.11.1779 ст.
Дочь: Степанида Михеева
Отец ребёнка: Михей Кононов
Смерть
Неизвестно