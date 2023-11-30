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Ирина Никитина

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Никита Сидоров

Мать: Дарья Дмитриева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
07.07.1763 ст.

Муж: Михей Кононов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1765 ст.

Сын: Артемий Михеев

Отец ребёнка: Михей Кононов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1774 ст.

Сын: Матвей Михеев

Отец ребёнка: Михей Кононов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1779 ст.

Дочь: Степанида Михеева

Отец ребёнка: Михей Кононов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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