Полунин Антон Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полунин Флор Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
01.01.1853 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/69a9d781-2889-4602-85fd-9b5055ada0fe/147
Восприемник
02.02.1859 ст.
дважды https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/9
Рождение ребёнка
07.12.1861 ст.
Мать ребёнка: Полунина (--) Любовь Петровна
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/60
Восприемник
08.03.1863 ст.
ГАРТ
Рождение ребёнка
28.05.1864 ст.
Мать ребёнка: Полунина (--) Любовь Петровна
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/16
Рождение ребёнка
23.08.1865 ст.
Сын: Полунин Александр Антонович
Мать ребёнка: Полунина (--) Любовь Петровна
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/24
Смерть
Неизвестно