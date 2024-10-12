Полунина (--) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (--) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

10.12.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Антон Флорович

Рождение ребёнка
07.12.1861 ст.

Сын: Полунин Даниил Антонович

Отец ребёнка: Полунин Антон Флорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/60
Рождение ребёнка
28.05.1864 ст.

Сын: Полунин Иван Антонович

Отец ребёнка: Полунин Антон Флорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/16
Рождение ребёнка
23.08.1865 ст.

Сын: Полунин Александр Антонович

Отец ребёнка: Полунин Антон Флорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/24
Смерть
10.12.1865 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/64

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