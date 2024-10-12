Полунина (--) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти10.12.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1861 ст.
Отец ребёнка: Полунин Антон Флорович
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/60
Рождение ребёнка
28.05.1864 ст.
Отец ребёнка: Полунин Антон Флорович
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/16
Рождение ребёнка
23.08.1865 ст.
Сын: Полунин Александр Антонович
Отец ребёнка: Полунин Антон Флорович
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/24
Смерть
10.12.1865 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/64