Полунин Флор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти25.02.1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полунина) Надежда Флоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пожиткова (Полунина) Елена Флоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.02.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/53