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Полунин Флор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

25.02.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полунин Антон Флорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полунина) Надежда Флоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пожиткова (Полунина) Елена Флоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.02.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/53

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