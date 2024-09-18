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Секлетинья Гурьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Назар Фёдорович

Рождение ребёнка
14.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пермяков Назар Фёдорович

Смерть
1979
Мартыновцы, Ильинский муниципальный район, Пермский край

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