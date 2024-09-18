Секлетинья Гурьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пермяков Назар Фёдорович
Смерть
1979
Мартыновцы, Ильинский муниципальный район, Пермский край