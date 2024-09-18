Пермяков Назар Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Назар Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секлетинья Гурьянова

Рождение ребёнка
14.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Секлетинья Гурьянова

Смерть
Неизвестно

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