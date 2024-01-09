Чижевская Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Чижевский Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Чижевский Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Чижевская Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Чижевская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Чижевская Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Чижевский Кондрат Андреевич
Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно