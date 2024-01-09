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Чижевская Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижевский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Чижевский Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чижевский Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Чижевская Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Чижевская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Чижевская Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Чижевский Кондрат Андреевич

Отец ребёнка: Чижевский Андрей Иванович

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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