Чижевский Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.
Отец: Чижевский Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Чижевский Иоанн Андреевич
Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Чижевский Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Чижевская Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Чижевская Мария Андреевна
Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Чижевская Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Чижевский Кондрат Андреевич
Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно