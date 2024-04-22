Чижевский Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижевский Андрей Иванович

Чижевский Андрей Иванович

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

Около 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.

Отец: Чижевский Иоанн Васильевич

Мать: не указана

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Чижевский Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чижевский Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Чижевская Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Чижевская Мария Андреевна

Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Чижевская Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Чижевский Кондрат Андреевич

Мать ребёнка: Чижевская Агафья Николаевна

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижевская Агафья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close