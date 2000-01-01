село Великие Будища, село Великие Будища, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великие Будища

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
991Великие Будища, мест. вл.при колодцах.471242714381546Церквей православных 6. Ярмарок 4. Завод 1. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
В Мест. Великих Будищах, Д. Андреевке, Веселовке и Хут. Караван-Веселовсом1Степ. Степ. Еремеев10123
Д. Петро-Давидовка, Петровка и Великие-Будища7Анна Григ. Богаевская13447

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Великобудищская волость
139. Великие Будища, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Тарапуньке, дворов 503, жителей 2200, волостное правление (уездный город в 48 верстах), 2 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Велино-Будищская волость
1.0Великия Будища местечкоВелико-Будищское козаков46
1.0Великия Будища местечкоВелико-Будищское государстенных крестьян46
1.0Великия Будища местечкоВелико-Будищское крестьян собственников46

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Велико-Будищская волость
местечко Великия-Будищи

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18069Великі Будищаселоцентр сільської радир-н Диканськийсільрада Великобудищанська
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