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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
991Великие Будища, мест. вл.при колодцах.471242714381546Церквей православных 6. Ярмарок 4. Завод 1. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
В Мест. Великих Будищах, Д. Андреевке, Веселовке и Хут. Караван-Веселовсом1Степ. Степ. Еремеев101—23
Д. Петро-Давидовка, Петровка и Великие-Будища7Анна Григ. Богаевская134—47
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
139. Великие Будища, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Тарапуньке, дворов 503, жителей 2200, волостное правление (уездный город в 48 верстах), 2 Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Великия Будища местечкоВелико-Будищское козаков—46
1.0Великия Будища местечкоВелико-Будищское государстенных крестьян—46
1.0Великия Будища местечкоВелико-Будищское крестьян собственников—46
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Великия-Будищи
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18069Великі Будищаселоцентр сільської радир-н Диканськийсільрада Великобудищанська