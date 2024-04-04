Коровина (Окулова) Наталья Алимпьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Окулова) Наталья Алимпьевна

Место рождения

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

09.09.1907

Дата смерти

26.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1907

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Нестер Игнатьевич

Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Щелканова (Коровина) Евдокия Нестеровна

Отец ребёнка: Коровин Нестер Игнатьевич

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Филиппова (Коровина) Александра Нестеровна

Отец ребёнка: Коровин Нестер Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.08.1936

Дочь: Стрепетова (Коровина) Васса Нестеровна

Отец ребёнка: Коровин Нестер Игнатьевич

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.07.1938

Дочь: Смирнова (Коровина) Ольга Нестеровна

Отец ребёнка: Коровин Нестер Игнатьевич

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
26.01.1976
Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край

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