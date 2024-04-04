Коровина (Окулова) Наталья Алимпьевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1907
Дата смерти26.01.1976
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1907
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Щелканова (Коровина) Евдокия Нестеровна
Отец ребёнка: Коровин Нестер Игнатьевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Филиппова (Коровина) Александра Нестеровна
Отец ребёнка: Коровин Нестер Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.08.1936
Дочь: Стрепетова (Коровина) Васса Нестеровна
Отец ребёнка: Коровин Нестер Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.07.1938
Дочь: Смирнова (Коровина) Ольга Нестеровна
Отец ребёнка: Коровин Нестер Игнатьевич
Смерть
26.01.1976