Филиппова (Коровина) Александра Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Коровина) Александра Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Коровин Нестер Игнатьевич

Мать: Коровина Наталья Алимпьевна

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