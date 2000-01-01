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Филиппова (Коровина) Александра Нестеровна
Филиппова (Коровина) Александра Нестеровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Пол
Женский
Отец
Коровин Нестер Игнатьевич
1904 г.р.
Мать
Коровина (Окулова) Наталья Алимпьевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Коровин Нестер Игнатьевич
Мать:
Коровина Наталья Алимпьевна
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