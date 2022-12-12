Коровин Нестер Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти27.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Щелканова Евдокия Нестеровна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Алимпьевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Филиппова Александра Нестеровна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Алимпьевна
Рождение ребёнка
28.08.1936
Дочь: Стрепетова Васса Нестеровна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Алимпьевна
Рождение ребёнка
20.07.1938
Дочь: Смирнова Ольга Нестеровна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Алимпьевна
Рождение ребёнка
09.05.1940
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1941
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Погиб на фронте ВОВ. Захоронение пос.Климово, Старицкого района, Тверской области