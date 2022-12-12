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Коровин Нестер Игнатьевич

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Место рождения

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

27.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Щелканова Евдокия Нестеровна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Алимпьевна

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Филиппова Александра Нестеровна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Алимпьевна

Рождение ребёнка
28.08.1936

Дочь: Стрепетова Васса Нестеровна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Алимпьевна

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.07.1938

Дочь: Смирнова Ольга Нестеровна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Алимпьевна

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1940

Сын: Коровин Павел Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Наталья Алимпьевна

Смерть
27.12.1941
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Погиб на фронте ВОВ. Захоронение пос.Климово, Старицкого района, Тверской области
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