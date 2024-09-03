Ермачкова (Вуколова) Александра Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермачкова (Вуколова) Александра Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вуколов Аникей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермачков Ермолай Егорович

Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Сын: Ермачков Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермачков Ермолай Егорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/3
Рождение ребёнка
13.11.1873 ст.

Дочь: (Ермачкова) Степанида Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермачков Ермолай Егорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/95
Смерть
Неизвестно

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