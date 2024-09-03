Ермачкова (Вуколова) Александра Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вуколов Аникей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Сын: Ермачков Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермачков Ермолай Егорович
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/3
Рождение ребёнка
13.11.1873 ст.
Дочь: (Ермачкова) Степанида Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермачков Ермолай Егорович
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/95
Смерть
Неизвестно