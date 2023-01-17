Ермачков Федор Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермачков Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1908 ст.
Дочь: Ермачкова Пераскева Федоровна
Мать ребёнка: Ермачкова Анна Васильевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно